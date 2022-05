இதுதான் திராவிட மாடலா.. ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு வந்த கோபம்.. பழங்குடியினர் விவகாரத்தில் சரமாரி கேள்வி

English Summary

For the first time ADMK co ordinator criticized DMK governments Dravidian model phrase: படுகர் இன மக்களை பழங்குடியினர் பிரிவில் சேர்க்க வாய்ப்பில்லை எனத் தன்னிச்சையாக கருத்து தெரிவித்த தி.மு.க. அரசுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ளார்.