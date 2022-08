'வசூல்ராஜா ஓபிஎஸ்' உலக கோடீஸ்வரர் பட்டியலில் அவர் இருக்கிறார்! போட்டு தாக்கிய ஜெயக்குமார்! உண்மையா?

English Summary

Jayakumar, a former minister of AIADMK and a staunch supporter of Edappadi Palaniswami, said that O. Panneerselvam has money like he is in the world's billionaires list ; உலக கோடீஸ்வரர் வரிசையில் இருப்பது போல ஓ.பன்னீர்செல்வம் பணம் வைத்திருக்கிறார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தீவிர ஆதரவாளருமான ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்