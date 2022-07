கவனிச்சீங்களா! அதிமுக நிர்வாகிகள் லிஸ்ட்ல “அவர்” மிஸ்ஸிங் - திமுகவுடன் நெருக்கமா? ஆடியோல வந்துச்சே

English Summary

Former AIADMK Minister Thangamani not in the list of executives list: : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி திமுகவுடன் நெருக்கம் காட்டி வருவதாக அதிமுக மூத்த தலைவர் பொன்னையன் பேசியதாக ஆடியோ வெளியான நிலையில், அவரது பெயர் தற்போது வெளியாகியுள்ள நிர்வாகிகள் பட்டியலிலில் இடம்பெறவில்லை.