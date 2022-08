அண்ணா விட்ருங்க ப்ளீஸ்! காருக்குள் கதறிய இளம்பெண்! கஞ்சா போதையில் மிருகங்களான 4 பேர்! பதறிய போரூர்!

English Summary

Four people have been arrested after a shocking incident in which a woman who was traveling in a car near porur Chennai ; சென்னை போரூர் அருகே காரில் சென்ற பெண்ணை தாக்கிய அதிர்ச்சி சம்பவத்தை அடுத்து 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.