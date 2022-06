கிரெடிட் கார்ட், வருமான வரி, டிடிஎஸ்.. ஜூலை 1ல் இருந்து மாறப்போகும் 5 முக்கிய விதிகள்! நோட் பண்ணுங்க

English Summary

From Credit Card to Income Tax: These 5 rules will change completely from July 1. ஜூலை 1ம் தேதியில் இருந்து இந்தியாவில் வங்கி மற்றும் பணம் சார்ந்த 5 முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளன.