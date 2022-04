சென்னையில் 23வது நாளாக பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை - விலை குறையுமா

English Summary

Fuel price Today on April 29,2022: ( பெட்ரோல், டீசல் இன்றைய விலை நிலவரம் ஏப்ரல் 29, 2022) Petrol and diesel prices have not changed for 8th days. In Chennai, petrol is priced at 110 rupees 85 paise a liter and diesel at 100 rupees 94 paise a liter.