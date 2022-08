மனைவி கண் முன்னே.. பட்டப்பகலில் வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட ரவுடி ஆட்டோ ராஜா..வெலவெலத்த சென்னை

English Summary

சென்னையில் கஞ்சா விற்பனை போட்டியில் பிரபல ரவுடியை பட்டப்பகலில் வெட்டிச் சாய்த்துள்ளது ஒரு கும்பல். தலைமறைவாக இருந்த கும்பலை கொத்தாக அள்ளி கைது செய்துள்ளனர் காவல்துறையினர். A gang hacked a famous rowdy in broad daylight at a ganja sale in Chennai. The police rounded up and arrested the gang who were in hiding.