”உபிக்கு ஆளுநரா போய் திருத்துங்க!” - தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு திமுக எம்எல்ஏ டிஆர்பி ராஜா அட்வைஸ்

English Summary

Go to Uttarpradesh as a governor and teach them - DMK MLA T.R.B.Raja Advice R.N.Ravi: அக்னிபாத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு ஆளுநராக சென்று அங்குள்ள மாணவர்களை திருத்துமாறு திமுக எம்.எல்.ஏ. டி.ஆர்.பி.ராஜா ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.