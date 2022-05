சுரண்டப்படும் செவிலியர்கள்! வாழ்த்தினால் மட்டும் போதுமா? உரிய ஊதியம் வழங்க டிடிவி தினகரன் கோரிக்கை

English Summary

Government should bring law to for Nurse work and salary - TTV Dinakaran request: செவிலியர் தினத்தன்று ஆண்டு ஒரு முறை வாழ்த்துவதோடு நிறுத்திவிடாமல் குறைந்த ஊதியம்; அதிக வேலை என்று சுரண்டப்படும் செவிலியர்களின் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியத்தையும் பணிச்சூழலையும் அமைத்து தருவதற்கான சட்டங்களை ஆட்சியாளர்கள் கொண்டு வரவேண்டும் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக்க கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.