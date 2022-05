பேரறிவாளன் விடுதலை மட்டும் போதாது... ஆளுநர் பதவி விலகனும் - புதிதாக ட்விஸ்ட் வைக்கும் தியாகு

English Summary

Governor RN Ravi should resign following supreme court judgement to release Perarivalan - Thiyagu: உச்சநீதிமன்ற கண்டனத்திற்கு மதிப்பு கொடுத்து தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவி விலகினால்தான் பேரறிவாளன் வழக்கின் தீர்ப்பு முழுமை பெறும் என தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்க தலைவர் தியாகு தெரிவித்துள்ளார்.