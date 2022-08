ரொம்ப முக்கியம்! மின் கட்டண உயர்வு.. சென்னையில் தொடங்கிய கருத்துக்கேட்பு கூட்டம்! பங்கேற்பது எப்படி?

English Summary

(மின் கட்டண உயர்வு குறித்து சென்னையில் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம்): The Tamil Nadu Electricity Board is facing heavy debt burden and is planning to implement electricity tariff hike to deal with it. Following this, the Electricity Regulatory Commission is now asking for comments from the public regarding the tariff hike. This consultation meeting is being held in Chennai today.