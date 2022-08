நீலகிரி, கோவையில் கனமழை நீடிக்கும்..6 மாவட்ட மக்களும் உஷார்..எச்சரிக்கும் வானிலை மையம்

English Summary

Tamil Nadu Weather Report: இன்றைய வானிலை அறிக்கை. நீலகிரி, கோவையில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. According to the Met Office, there is a possibility of heavy rain in 6 districts of Tamil Nadu today. The Meteorological Department has also announced that there is a possibility of very heavy rains in Nilgiris and Coimbatore.