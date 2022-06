டெண்டர் முறைகேடு.. எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு எதிரான வழக்கிற்கு தடையில்லை.. உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி

English Summary

SP Velumani tender case High court Order: (எஸ்.பி. வேலுமணி டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரணை) It has been ordered that there is no stay on the case filed against SB Velumani in connection with the corporation tender malpractice. The High Court has ordered the Tamil Nadu government to respond to the petition filed by Velumani seeking the quashing of the case.