அபராதத்துக்கு எதிராக கேஸ் போட்டவருக்கே அபராதம்.. மாஸ்க் அரசாணைக்கு எதிரான வழக்கு ஐகோர்டில் தள்ளுபடி

English Summary

Highcourt fined for petitioner seeking GO of Mandatory Mask: கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று வெளியிடப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி வழக்கு தொடர்ந்த வழக்கறிஞர் எஸ்.வி.ராமமூர்த்திக்கு ரூ.10,000 அபராதத்தை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதித்து இருக்கிறது.