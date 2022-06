வளர்ச்சியடையாத மாநிலங்களுக்கு தான் இந்தி.. அது நம்மை சூத்திரர்கள் ஆக்கும்! டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பரபர

English Summary

DMK MP TKS Elangovan has stirred up a fresh controversy by saying that Hindi is for underdeveloped states: (இந்தி மொழி பிரச்சினை குறித்து திமுக எம்பி டிகேஎஸ் இளங்கோவன்) TKS Elangovan alleged that Hindi will make us Shudras.