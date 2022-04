நடராஜரை அவமதிச்சுட்டாங்க! எச்.ராஜாவின் ஒற்றை ட்வீட் -U2 ப்ரூடஸ் யூடியூப் சேனல் மீது போலீசில் புகார்

English Summary

Hindu Makkal Katchi complaint against U2 brutus for remarks on Lord Natarajar: இந்து மத கடவுளான நடராஜரை சமூக வலைதளத்தில் அசிங்கமாக பேசியதாக கூறி U2 ப்ரூடஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை முடக்க வலியுறுத்தி இந்து மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனர்.