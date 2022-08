அதிமுக பொதுக்குழு எப்படி கூடியது? நீதிபதி கேட்ட ஒற்றை கேள்வி.. எடப்பாடி சொன்ன பரபர விளக்கம்!

English Summary

How did AIADMK general convey? Who gathered it? MHC ask Edappadi Palanisamy . அதிமுக பொதுக்குழு சட்டப்படிதான் கூடியதா என்று உயர் நீதிமன்றம் நேற்றும் கேள்வி எழுப்பி இருந்தது. இதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு இன்று உயர் நீதிமன்றத்தில் பதில் அளித்துள்ளது.