அமோகம்.. திடீரென பெயரை மாற்றிய சசிகலா.. இங்க பார்த்தா அதிமுகவில் அடிதடி.. அப்போ சக்ஸஸ்தான்?

English Summary

How did changing name help Sasikala in AIADMK amid OPS vs EPS fight? அதிமுகவில் நடக்கும் மோதல்கள், ஒற்றை தலைமை விவாதங்கள் காரணமாக சசிகலா கொஞ்சம் குஷியில் இருப்பதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன