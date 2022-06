2.41 டூ 4.50! ஓபிஎஸ் திடீரென வென்றது எப்படி? கருணாநிதி வழக்கிலும் இப்படி நடந்தது இல்ல! நடந்தது என்ன?

English Summary

How did O Panneerselvam win the AIADMK general council case against Edappadi in midnight? அதிமுக பொதுக்குழுவில் 23 தீர்மானங்களை தவிர புதிய தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற கூடாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.