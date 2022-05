ஆஆ என பார்த்த ஆர்ஆர் பவுலர்! ஸ்டன் ஆகி போக மைதானம்.. குறுக்கே வந்த பட்லர்! கடைசியில் செம ட்விஸ்ட்

English Summary

How did Obed McCoy over for Rajasthan against Gujarat turn the match in IPL 2022 playoff? நேற்று 2022 ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று குஜராத் - ராஜஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்களை ஸ்டன் ஆக செய்தது.