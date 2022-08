லிஸ்டை பார்த்ததும்.. முகத்தை தூக்கிய முதல்வர்.. கிராஸ் செக் செய்த தலை.. மிரள வைத்த செந்தில் பாலாஜி

English Summary

How did Senthil Balaji make more than 50k cadres to jump DMK ship? திமுகவில் நேற்று 55 ஆயிரம் மாற்று கட்சி நிர்வாகிகள் ஒரே நாளில் இணைந்தது கட்சியினர் இடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.