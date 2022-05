நெஞ்சு குளிர்ந்துவிடும்! பல்லக்கு தடையை நேக்காக கையாண்ட திமுக.. ஆதீனத்திற்கு அனுமதி கிடைத்தது எப்படி?

English Summary

How did Tamilnadu Government allow the Dharmapuram Adheeman Pallakku Pattina Pravesham? பட்டிணப் பிரவேசத்தில் தருமபுர ஆதீனத்தை பல்லக்கில் தூக்கிச் செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது.