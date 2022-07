ரீல்ஸ் எடுக்க குவிந்த 2கே கிட்ஸ்.. திணறும் போலீஸ்.. நேப்பியர் செஸ் அலங்காரத்தால் புது பிரச்சனை!

English Summary

How police are struggling to clear to traffic in Napier Bridge ahead of Chennai Olympiad 2022.செஸ் ஒலிம்பியாட்டை முன்னிட்டு சென்னை நேப்பியர் பாலத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுவதுவதற்காக செய்யப்பட ஏற்பாடுகள் தற்போது போலீசுக்கே சிக்கலாக முடிந்துள்ளது.