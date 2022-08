அதிகாரத்தை காட்ட மக்கள்? எப்படி நடத்தனும்னு பயிற்சி தேவை! போலீசுக்கு உத்தரவிட்ட மனித உரிமைகள் ஆணையம்

English Summary

The State Human Rights Commission has directed the Tamil Nadu government to provide training to the police to deal with differently-abled and mentally challenged persons ; மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் மனநிலை சரியில்லாதவர்களை கையாளும் வகையில் காவல்துறையினருக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.