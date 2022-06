பதற்றம் வேணாம்! 2 நாள்தான்.. திரும்பி வந்துடுவேன்.. உடல்நிலை பற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் திடீர் கடிதம்!

English Summary

I am alright, will be back work in 2 days says Tamil Nadu CM Stalin about his health. தான் நலமுடன் இருப்பதாகவும், ஓய்விற்கு பின் மீண்டும் பணிக்கு திரும்பிவிடுவேன் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.