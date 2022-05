என்னை கைது செய்ய போறாங்க... ஸ்டாலினின் குடும்ப ஆட்சிக்கு தலைவர் முடிவு கட்டுவார் - சூர்யா சிவா ட்வீட்

English Summary

I am going to be arrested in next 24 hours - BJP Surya Siva tweet create stir: அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் என்னை கைது செய்ய இருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்கிறேன் என அண்மையில் பாஜகவில் இணைந்த திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவா தெரிவித்துள்ளார்.