”தாய்ப்பாசத்துல மோடி...” 100-வது பிறந்தநாளன்று நெகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்திய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

English Summary

I am well aware of your love towards mother - CM Stalin Wishes PM Narendra Modi: 100 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய்க்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்து இருக்கிறார்.