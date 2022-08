என் இனிய தமிழ் மக்களே! உடல் நிலை குறித்து தனது ஸ்டைலில் விளக்கம் கொடுத்த இயக்குநர் பாரதிராஜா

English Summary

Iam curing well - Director Bharathiraja on his health condition: மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவப் பணியாளர்களின் சிறப்பான சிகிச்சையால் நலம்பெற்ற வருகிறேன் என இயக்குநர் பாரதிராஜா தெரிவித்து இருக்கிறார்.