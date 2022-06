”ராணுவத்துல சேருவேன்.. தேசமே தெய்வம்” சதுரங்க வேட்டை நடிகர் நட்ராஜ் கருத்து - அக்னிபாத்துக்கு ஆதரவா?

English Summary

Ill join army if got chance - Sathuranga vettai actor Natraj on Agnipath: இந்த நிமிடம் தனக்கு ராணுவத்தில் அனுமதி கிடைத்தால், அனைத்தையும் விட்டு ராணுவத்தில் சேருவேன் என நடிகரும், ஒளிப்பதிவாளருமான நட்ராஜ் தெரிவித்து இருக்கிறார்.