ரேஷன் கடைகளுக்கு பறக்கும் மிக முக்கிய உத்தரவு.. மக்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன தமிழ்நாடு அரசு!

English Summary

Important announcement for Ration Shops: Rice and Sugar to be supplied in Bags soon. ரேஷன் கடைகளுக்கு முக்கியமான புதிய உத்தரவு ஒன்று விரைவில் பிறப்பிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் சக்கரபாணி நேற்று பழனியில் தெரிவித்துள்ளார்.