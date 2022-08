டேட்டா இழப்பு.. கடைசி நேரத்தில் குழப்பம்.. எஸ்எஸ்எல்வி அனுப்பிய சாட்டிலைட்டுகளுக்கு என்ன ஆனது?

English Summary

In the SSLV-D1 terminal phase of the mission, some data loss is occurring. The final outcome of the mission with about the stable orbit is yet to be confirmed: ISRO chairman S. Somanath. இஸ்ரோவின் எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்ட 2 செயற்கைகோள்கள் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தப்பட்டதா என்று விரைவில் அறிவிக்கப்படும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. இதன் டேட்டாவை பெறுவதில் சில சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.