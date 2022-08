இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் பவள விழா.. முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காதர் மொகிதீன் நேரில் அழைப்பு!

English Summary

Indian Union Muslim League 75th Annual Coral Festival - K.M. Khader Mokhideen has invited the to CM Stalin. IUML National President K.M. Khader Mokhideen invited on CM: இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 75வது ஆண்டு பவள விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தருமாறு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு, பேராசிரியர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.