யார் கொடுத்த அட்வைஸ் அது? சிஎஸ்கே செய்த பெரிய தப்பு.. இப்போ பாருங்க விடாமல் துரத்துகிறது.. பரிதாபம்!

English Summary

IPL 2022: CSK ex-player Hazelwood playing well for RCB amid Chennai struggles with bowling. 2022 ஐபிஎல் சீசனுக்கு முன்பாக எடுத்த முடிவு ஒன்று சிஎஸ்கே அணியை மிக மோசமாக துரத்திக்கொண்டு இருக்கிறது.