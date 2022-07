அவரே பேசலையாமே? அதை விடுங்க.. ஆடியோவில் இதை நோட் பண்ணீங்களா? திமுகவிற்கு தாவும் பெரிய அதிமுக தலை?

English Summary

Is a top AIADMK leader in close contact with DMK? alleged Ponnaiyan audio raises questions. நேற்று அமைப்புச் செயலாளர் பொன்னையன் பேசியதாக கூறப்படும் ஆடியோ ஒன்று இணையத்தில் வெளியானது.