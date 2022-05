ச்சா இப்படி பண்ணிட்டாரே.. இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மூவ்.. அப்படியே அப்செட் ஆன மலை.. வெடிக்கும் ர.ரக்கள்!

English Summary

Is all well with AIADMK seniors after the selection of Rajya Sabha candidates? அதிமுக சார்பாக ராஜ்ய சபா தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் வாய்ப்பு கிடைக்காத சில சீனியர்கள் அப்செட் ஆகி உள்ளத்தாக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் அப்டேட் கொடுத்துள்ளனர்.