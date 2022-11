அந்த ஹீ யாரு? அண்ணாமலையா? செய்தியாளர் கேட்டதும் மாறிய காயத்ரி ரியாக்சன்.. வெளியான சீக்ரெட்ஸ்

சென்னை: பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குறித்தும், தமிழ்நாடு பாஜக தொழிற்பிரிவு துணை தலைவர் செல்வகுமார் குறித்தும் காயத்ரி ரகுராம் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினார்.

சமூக வலைத்தளங்களில் தமிழ்நாடு பாஜக தொழிற்பிரிவு துணை தலைவர் செல்வகுமார் தனக்கு எதிராக டிரெண்ட் செய்கிறார். கட்சியில் சீனியர்கள் ஓரம்கட்டப்படுகிறார்கள் என்று பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநில தலைவர் காயத்ரி ரகுராம் குற்றஞ்சாட்டி வந்தார். அதோடு இன்று திருச்சி சிவா பேசுவதாக வெளியான ஆடியோ குறித்தும் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினார். அண்ணாமலையை காயத்ரி ரகுராம் மறைமுகமாக சீண்டுகிறார் என்றும் புகார்கள் வைக்கப்பட்டு வந்தன.

இந்த விவகாரம் சர்ச்சையான நிலையில் இன்று காயத்ரி ரகுராம் பாஜகவில் இருந்து 6 மாதத்திற்கு சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இந்த சஸ்பென்ட் நடவடிக்கைக்கு பின் ட்விட்டரில் காயத்ரி ரகுராம், அவர் என்னை தொடக்கத்தில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். நான் விரைவில் பதிலடி கொடுப்பேன், (He always wanted me out from day one. I will come back stronger._ என்று பெயரை குறிப்பிடாமல் விமர்சனம் செய்து இருக்கிறார். அவரின் இந்த ட்விட் சர்ச்சையாகி உள்ளது.

இதையடுத்து இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த காயத்திரி ரகுராம் உட்கட்சி மோதல் தொடர்பாக விளக்கம் அளித்தார்.