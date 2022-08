பாஜக பற்றி கேட்டதும்.. சட்டென சீரியஸான எடப்பாடி.. அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்?.. வந்ததே கோபம்!

English Summary

Is BJP involved in the AIADMK issue? Edappadi Palanisamy gets furious for the questionபாஜக குறித்த கேள்விக்கு அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் அளித்த விதம் அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.