நோட் பண்ணீங்களா? இறங்கி வந்த பாஜக! திமுகவிற்கு சங்கர் தந்த கிரீன் சிக்னல்! அப்போ எல்லாம் சுபம்?

English Summary

Is BJP trying to compromise DMK for presidential election support? தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுகவிடம் இத்தனை நாட்களாக முரண்டு பிடித்துக்கொண்டு இருந்த மத்திய பாஜக தற்போது சட்டென கொஞ்சம் இறங்கி வந்து இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பேச்சுக்கள் அடிபடுகின்றன.