ப்பா நகரவே முடியல.. ஸ்டாலின் மனதை குளிர வைத்த செந்தில் பாலாஜி.. ஆனா.. அவங்க மட்டும் அப்செட்டாமே!

English Summary

Is CM Stalin happy with Senthil Balaji's preparation in Coimbatore? What is happening in DMK? முதல்வர் ஸ்டாலினின் கோவை பயணத்தை முன்னிட்டு கொங்கு மண்டலத்தில் திமுகவினர் இடையே பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.