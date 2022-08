என்னை மன்னிச்சுடுங்க.. டெல்லியில் ரஜினிக்கு நடந்தது என்ன? ஆளுநர் ரவி மீட்டிங்.. பாஜக மாஸ்டர்பிளான்

English Summary

Is Delhi behind the meeting between Actor Rajinikanth and Governor R N Ravi?. நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேற்று ஆளுநர் ஆர். என் ரவியை சந்தித்ததற்கு பின் வேறு பல முக்கிய காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.