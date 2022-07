மொத்தமா கலைங்க! கிரீன்வேஸ் சாலையில் வாசிக்கப்பட்ட லிஸ்ட்! கடுகடுத்த ஓபிஎஸ்! லபக்கென பிடித்த எடப்பாடி

English Summary

Is Edappadi Palanisamy planning to scrap the all posting in AIADMK party and create new? எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கும் கிரீன்வேஸ் சாலை வீட்டில் கடந்த 24 மணி நேரமாக பல்வேறு ஆலோசனைகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.