எடப்பாடி கண்ணை உறுத்தும்.. அந்த செக் லீஃப்.. திமுகவிற்கு ரகசிய சப்போர்ட்? பற்ற வைத்த ஓபிஎஸ் டீம்!

English Summary

Is Edappadi Palanisamy secretly supporting DMK? O Panneerselvam supporters say so. அதிமுகவில் செக் லீஃப் விவகாரம் ஒன்று தற்போது உச்சம் பெற்றுள்ளது. கட்சியில் ஒருங்கிணைப்பாளர், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியே இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு கூறி வரும் நிலையில்தான் தற்போது செக் லீஃப் விவகாரம் உருவெடுத்துள்ளது.