ஓபிஎஸ் எஸ்கேப் ஆகிடுறாரே.. கட்சியிலிருந்து தூக்கிடலாமா? விசாரித்த எடப்பாடி.. சீனியர்கள் தந்த ஐடியா

English Summary

Is Edappadi Palanisamy team planning to sack O Panneerselvam from AIADMK once and for all? நேற்று முதல்நாள் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுக பொதுக்குழுவில் கடுமையாக அவமானப்படுத்தப்பட்டார்.