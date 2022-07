அந்த 6வது பாயிண்ட்.. லீக்கான எடப்பாடியின் மெகா திட்டம்! வருகிறது தேர்தல்.. முடிவிற்கு வரும் ஆட்டம்

English Summary

Is Edappadi planning for AIADMK general secretary election? Leaked documents say yes Is Edappadi planning for AIADMK general secretary election? Leaked documents say yes அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஜூலை 11ம் தேதி நிறைவேற்றப்பட உள்ள 16 தீர்மானங்கள் என்னென்ன என்ற விவரம் வெளியாகி உள்ளது. இதில் 6வது தீர்மானம்தான் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.