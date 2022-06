அந்த இரவை மறக்க முடியுமா? மீண்டும் பழைய ரூட்டில் ஓபிஎஸ்.. எடப்பாடி கனவை கலைக்க மெகா திட்டம்!

English Summary

Is O Panneerselvam planning to go to High Court again against Edappadi Palanisamy? அதிமுக பொதுக்குழு ஜூலை 11ம் தேதி நடக்கும் என்று அவை தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் அறிவித்ததற்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் வழக்கு தொடுக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன.