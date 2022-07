இன்னும் 12 நாட்கள்.. ஓபிஎஸ் கேட்ட 2 அப்பாயிண்ட்மெண்ட்.. டெல்லி பின்னும் வலை.. சிக்க போவது யார்?

English Summary

Is O Panneerselvam planning to meet PM Modi and Sasikala in the next few days? அதிமுகவில் மிகப்பெரிய இடைவெளிக்கு பின் மீண்டும் பொதுச்செயலாளர் சீட் நிரம்பி உள்ளது. இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வாகி இருக்கிறார்.