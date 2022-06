சீதை கண்ணீர்..சின்னம்மா சாபம்! சசிகலாவுடன் டீம் சேர்ந்த ஓபிஎஸ்? இதை பாருங்களேன்! வெலவெலத்த அதிமுக

English Summary

Is Sasikala and O Panneerselvam joining hands against Edappadi Palanisamy? What is happening in South? அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமைக்கான மோதல் உச்சம் அடைந்துள்ள நிலையில் சசிகலா - ஓபிஎஸ் இருவரும் ஒரு அணியில் திரள வேண்டும் என்று தென் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கோரிக்கை விடுக்க தொடங்கி உள்ளனர்.