EXCLUSIVE: எடப்பாடி ஆட்சியில் ஊழலா? ஓபிஎஸுக்கு எதிராக ஊழல் ஆதாரம் வரட்டும்.. கல்யாணசுந்தரம் பேட்டி

English Summary

Is Scam under EPS government by OPS - Kalyanasundaram: ஜெயக்குமார் சொல்வதைபோல் அதிமுக ஆட்சியில் துணை முதலமைச்சராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஊழல் செய்ததற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் காவல்துறையில் புகாரளிப்போம் என்று அதிமுக செய்தித்தொடர்பாளர் கல்யாணசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.