ஏம்பா.. இது நம்ம கார்தானா? சந்தேகமாக கேட்ட எடப்பாடி.. தலைமை செயலகத்தில் நடந்த பரபர சம்பவம்!

English Summary

Is this my car? Edappadi Palanisamy asks security after confusions with Udhaynidhi vehicle. எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தலைமை செயலகத்தில் தன்னுடைய காரில் ஏறும் முன்.. ஏம்பா இது நம்முடைய கார்தானா என்று கேட்ட சம்பவம் கலகலப்பை ஏற்படுத்தியது.