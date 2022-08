அன்புவிடம் கிடைத்த “க்ளூ”.. அடுத்த டார்கெட் பெரிய இடம்?”, வசூல் நாயகனும் வளையத்திற்குள்! பரபர

English Summary

IT targets VVIPs in Tamil cinema and Politics after gathered information from Madurai Anbu: சினிமா பைனான்சியரும், திரைப்பட தயாரிப்பாளருமான அன்புச்செழியன் வீட்டில் கிடைத்த தகவல்களை கொண்டு 20 தயாரிப்பாளர்களை வருமான வரித்துறை குறிவைத்து இருக்கிறது.